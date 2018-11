Villa San Pietro: Minnucci (Pd), solidarietà a personale sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'incendio che ha colpito l'ospedale Villa San Pietro è stato un evento drammatico che rischiava di trasformarsi in una vera e propria tragedia". Così in una nota il consigliere Regionale Pd, Emiliano Minnucci."Se questo non è accaduto, oltre che per merito della macchina di emergenza messa in campo dal sistema sanitario regionale, come sostenuto dall'assessore D'Amato - prosegue Minnucci - è anche grazie alla professionalità e la prontezza degli operatori sanitari che si sono adoperati per fornire assistenza ai pazienti e coadiuvare con grande spirito collaborativo le squadre dei soccorsi sopraggiunti sulla Cassia. A tutti i medici, agli infermieri e all'intero personale dell'ospedale, così come sto facendo in queste ore telefonicamente con alcuni di loro, va tutta la mia solidarietà e vicinanza con l'auspicio che le operazioni messe in campo riescano a ripristinare quanto prima la giusta normalità e ridurre il disagio per i pazienti e tutti gli operatori sanitari". (Com)