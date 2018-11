Russia: Chiesa ortodossa Mosca accusa patriarca Costantinopoli di prendere "ordini da oltreoceano" (3)

- La decisione del Patriarcato ecumenico di Costantinopoli di concedere l’indipendenza alla Chiesa ortodossa ucraina sembra aver avviato una profonda spaccatura nell’unità del mondo ortodosso. Tale scenario, che apparentemente si muove sul piano confessionale, ha in realtà motivazioni politiche alla base. La richiesta per la cosiddetta autocefalia della Chiesa ortodossa ucraina è infatti giunta al patriarca di Costantinopoli Bartolomeo da parte del parlamento di Kiev, la Verkhovna Rada, che a sua volta rispondeva a un appello in tal senso presentato dal presidente Petro Poroshenko. Le autorità ucraine vedono nella creazione di una Chiesa ortodossa indipendente la possibilità di ridurre l’influenza della Russia sul paese, in virtù dei profondi legami esistenti fra il Cremlino e la Chiesa ortodossa russa e il seguito che quest’ultima ha tuttora fra gli abitanti dell’Ucraina. Per fare questo, è necessaria l’autorizzazione del patriarca di Costantinopoli, che allo stato attuale si vede riconosciuto dalla tradizione ortodossa il titolo di “primus inter pares” all’interno di tutto l’universo della Chiesa ortodossa, esercitando quindi un’autorità su tutte le alte gerarchie diffuse principalmente nell’Europa orientale, a cominciare da Mosca. (segue) (Rum)