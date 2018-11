Russia: Chiesa ortodossa Mosca accusa patriarca Costantinopoli di prendere "ordini da oltreoceano" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri ucraino Pavlo Klimkin ha invece definito la Chiesa ortodossa russa “dissidente” in seguito alla rottura delle relazioni con il Patriarcato di Costantinopoli. In questo modo, il capo della diplomazia ha respinto le accuse rivolte alla Chiesa di Kiev e ribadendo la mancanza di fondamento storico per le rivendicazioni di sovranità di Mosca sui fedeli ucraini. Attualmente sul territorio ucraino coesistono di fatto tre entità ortodosse. Quella che è seguita da un maggior numero di fedeli è la Chiesa ortodossa ucraina del Patriarcato di Mosca; vi è poi la Chiesa ortodossa ucraina del Patriarcato di Kiev, creata successivamente all’indipendenza del paese nel 1991 e guidata da metà degli anni Novanta da Filarete; infine, la Chiesa ortodossa ucraina autocefala, guidata dall’arcivescovo Makary, che ha chiesto il riconoscimento dell’indipendenza al patriarca di Costantinopoli Bartolomeo, ponendosi di fatto sotto la sua autorità. (Rum)