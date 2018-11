Business news: le aziende della robotica colpite dal calo della spesa in conto capitale cinese

- Il conflitto commerciale tra Stati Uniti e Cina ha impresso una battuta d’arresto alla spesa in conto capitale delle aziende cinesi, e a risentirne sono soprattutto i grandi produttori di robot e macchinari industriali. Tre dei quattro maggiori nomi mondiali del settore – le giapponesi Yaskawa Electric e Fanuc e la tedesca Kuka – hanno dovuto rivedere al ribasso le previsioni relative al fatturato per il 2018. Fanuc, in particolare, ha previsto un utile netto consolidato di 142,3 miliardi di yen (1,26 miliardi di dollari) per l’anno fiscale che si concluderà il prossimo marzo: un calo di 2,9 miliardi di yen rispetto alla precedente proiezione. Non ci aspettiamo alcuna ripresa degli ordini a breve termine” in Cina, ha commentato il presidente dell’azienda giapponese, Kenji Yamada, durante la conferenza stampa indetta per annunciare le nuove previsioni. Kuka ha abbassato la guidance relativa ai ricavi per il 2018 da 3,5 a 3,3 miliardi di euro. Yaskawa aveva già operato un taglio delle previsioni all’inizio di ottobre. (Git)