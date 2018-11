Business news: Corea del Sud, il governo nega che il paese stia attraversando una crisi economica

- Il governo della Corea del Sud ha negato che il paese stia attraversando una crisi economica, nonostante i recenti tonfi del mercato azionario e la serie di preoccupanti indicatori macroeconomici degli ultimi mesi “Considerati i fondamentali della nostra economia, le recenti risposte (del mercato azionario” sono eccessive”, ha dichiarato il presidente della Commissione servizi finanziari sudcoreana, Choi Jong-ku.”Il governo vigila con attenzione sulle attuali circostanze, e stabilirà piano contingenti in accordo con la situazione del mercato”, ha aggiunto il funzionario. La Commissione ha rivelato un piano di stabilizzazione del mercato azionario tramite l’iniezione di fonti pubblici per 500 miliardi di won (440 milioni di dollari). L’annuncio, stesso, però, aveva causato una reazione scomposta da parte della Borsa di Seul, con un calo dell’indice composito Kospi sotto la soglia dei 2mila punti per la prima volta da 22 mesi a questa parte. Le dichiarazioni pronunciate da Choi potrebbero rivelarsi a loro volta controproducenti: il funzionario, infatti, ha detto che “la situazione recente è chiaramente differente dalla crisi finanziaria del 2008”. Il ministro delle Finanze e vicepremier sudcoreano, Kim Dong-yeon, ha confermato che il governo non intende assumere alcuna iniziativa immediata. (Git)