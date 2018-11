Business news: Pechino rimarrà il maggior contributore della crescita del pil mondiale

- Anche se il tasso di crescita del prodotto interno lordo della Cina subirà quasi certamente un progressivo rallentamento nei prossimi anni, il paese rimarrà il principale contributore della crescita del pil globale. Lo sostiene “Bloomberg”, sulla base delle proiezioni del Fondo monetario internazionale. Stando alle previsioni, la quota della Cina nella crescita del pil globale crescerà dal 27,2 al 28,4 per cento entro il 2023. Il Fondo monetario internazionale ha previsto una crescita della Cina del 6,6 per cento per il 2018, e del 6,2 per cento per il 2019, il tasso più basso per quel paese dagli anni Novanta. (Cip)