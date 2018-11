Business news: Honda aumenterà la produzione di vetture elettriche in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa automobilistica giapponese Honda e il suo partner cinese, Guangzhou Automobile Group (Gac), intendono investire 3,3 miliardi di yuan (477 milioni di dollari) per aumentare la capacità produttiva di auto elettriche e vetture a propulsione alternativa in Cina, così da sfruttare le opportunità offerte dalla transizione preparata da Pechino. Gac ha annunciato che la joint venture con Honda intende aumentare la capacità di produzione annua di 170 mila unità, tramite una espansione degli stabilimenti produttivi esistenti e la realizzazione di nuovi. Stando ai media cinesi, le due compagnie produrranno auto elettriche con il marchio Gac; un rappresentante di Honda, però, ha precisato che i piani potrebbero subire ulteriori modifiche. Honda ha avviato la produzione di auto elettriche per il mercato cinese quest’anno; a partire dal prossimo anno, l’azienda giapponese intende produrre vetture elettriche anche tramite una seconda joint venture, con l’azienda cinese Dongfeng Motor Group. (Cip)