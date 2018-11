Business news: Singapore-Cina, l’ampliamento all’accordo di libero scambio verrà firmato questo mese

- L’ampliamento dell’accordo di libero scambio tra Singapore e Cina, cui i paesi hanno lavorato per tre anni, verrà probabilmente firmato da entrambe le parti alla fine di questo mese. Lo ha dichiarato il ministro del Commercio e dell’industria di Singapore, Chan Chun Sing. “Dovremmo ricevere la buona notizia quando il premier cinese Li Keqiang visiterà Singapore”, ha detto Chan, riferendosi alla visita del premier cinese in occasione dell’annuale summit dell’Asean, che verrà ospitato dalla Città-Stato a metà novembre. “Molte altre aziende e attività beneficeranno di questo potenziamento, che coprirà più aree di prima”, ha aggiunto il ministro, intervistato dall’agenzia di stampa cinese “Xinhua”. Tra le altre cose, la nuova versione dell’accordo garantirà maggiori facilitazioni e tutele degli investimenti alle aziende di Singapore che operano in Cina. (Cip)