Villa San Pietro: 9 pazienti trasferiti all'Umberto I dopo incendio

- "Alla necessità di accogliere i pazienti in trasferimento per evacuazione dai locali di degenza dell'Ospedale S. Pietro, il Policlinico Umberto I ha dato ampia disponibilità al ricovero già dalla prime ore della giornata. Al momento (alle 18) sono stati trasferiti un totale di 9 pazienti, e in particolare: 1 nell'unità terapia intensiva cardiologica (Utica A); 1 a ginecologia; 4 ad ostetricia; 3 nel reparto di pediatria". Lo riferisce una nota del Policlinico Umbero I. (Com)