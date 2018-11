Turchia-Siria: Erdogan, forze curde devono lasciare Manbij il prima possibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni di Erdogan giungono dopo che nei giorni scorsi il ministero della Difesa turco ha annunciato l’avvio dei pattugliamenti congiunti tra forze armate turche e statunitensi nell’area di Manbij. Gli Stati Uniti sostengono le Forze democratiche siriane (Sdf) nella lotta contro lo Stato islamico. Il gruppo Sdf raccoglie diverse milizie curde e arabe ma che è formato soprattutto da esponenti delle Ypg che Ankara considera il ramo siriano del gruppo terroristico Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk). In questi anni i due paesi hanno lavorato per evitare uno scontro diretto, alla luce dei tentativi della Turchia di sradicare le Ypg dal nord della Siria, in ben due operazioni: Ramo d’ulivo, condotta tra il 2016 e il 2017 e mirata a porre sotto il controllo di Ankara e alleati una striscia di territorio tra Afrin e Manbij; Scudo dell’Eufrate, avvenuta nel 2018 e che ha visto l’occupazione della città di Afrin, nel nord ovest della Siria. Per evitare ulteriori combattimenti, gli Stati Uniti e la Turchia hanno concordato tre mesi fa di organizzare pattuglie congiunte intorno alla città di Manbij sulla riva occidentale dell'Eufrate, nell'ambito di un accordo che prevedeva anche il ritiro dei combattenti curdi dalla città. In concomitanza con l’avvio delle pattuglie congiunte, Erdogan ha annunciato la possibile preparazione di una nuova offensiva contro i curdi sulla sponda orientale del fiume, territorio controllato dalle Sdf e dove si trovano i militari statunitensi. (Tua)