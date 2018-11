Business news: Giappone-India, Abe e Modi concordano cooperazione su 5G e intelligenza artificiale

- Il primo ministro giapponese Shinzo Abe e la sua controparte indiana, Narendra Modi, hanno concordato un rafforzamento della cooperazione tra i rispettivi paesi sul fronte delle tecnologie digitali. Le sinergie tra l’hardware giapponese e le capacità di sviluppo softwer indiane è stato un tema al centro del summit tra i leader dei due paesi, e dei precedenti impegni che hanno segnato la visita di tre giorni di Modi in Giappone. I due paesi intendono condurre ricerca congiunta nel campo dell’intelligenza artificiale: per il Giappone, che sconta una grave crisi demografica e una carenza di forza lavoro, gli ingegneri e gli sviluppatori indiani costituiscono un asset vitale per mantenere in futuro la competitività internazionale nel campo della tecnologia. L’Istituto nazionale di scienze e tecnologie industriali avanzate, la più grande istituzione pubblica di ricerca giapponese, ha annunciato a margine del summit un accordo con l’Istituto indiano di tecnologia Hyderabad per lo sviluppo congiunto nei campi dell’intelligenza artificiale e della robotica. I due paesi coopereranno anche nel campo della tecnologia per le telecomunicazioni wireless 5G, nel tentativo di trarre vantaggio dai limiti imposti dagli Usa ed altri paesi a compagnie cinesi leader nel settore, come Huawei Technologies. (Git)