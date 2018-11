Business news: Russia, Rosneft trova nuovo acquirente in Cina

- La compagnia energetica russa Rosneft potrebbe iniziare a fornire petrolio a Citic Resources, controllata del Fondo sovrano cinese. Lo hanno riferito due fonti informate dei negoziati, citate dal quotidiano “Vedomosti”. Si tratta di un contratto che Rosneft ha firmato a settembre dello scorso anno con la società cinese privata Cefc, secondo il quale la compagnia statale russa si è impegnata a fornire 10 milioni di tonnellate all'anno di petrolio per cinque anni. Il contratto prevedeva inoltre un meccanismo di rinnovo automatico per altri cinque anni mantenendo invariati i volumi. Pertanto, le spedizioni totali nell'ambito del presente contratto potrebbero ammontare a 100 milioni di tonnellate. Cefc si è inoltre impegnata ad acquistare il 14,16 per cento di Rosneft dalla joint venture del fondo di investimento qatariota Qia e dall'azienda svizzera Glencore. (Rum)