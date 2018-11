Business news: Seul propone una sua provincia per l’inclusione nella zona di libero scambio sino-russa

- La provincia sudcoreana di Gangwon intende offrire il proprio territorio, assieme alla città portuale nordcoreana di Rason, per l’inclusione nel progetto della zona economica speciale sino-russa. Lo ha annunciato il vicegovernatore della provincia sudcoreana, Chung Man-ho, nel corso di una conferenza tra governatori dell’Asia Nord-orientale in corso a Vladivostok. L’evento è stato organizzato in concomitanza con il 23mo incontro sugli scambi internazionali e la cooperazione tra le amministrazioni regionali dell’Asia Nord-orientale. “Propongo di organizzare aree di libero scambio nelle regioni nodali dell’Asia Nord-orientale”, ha detto Chung. “Le attuali discussioni in merito al progetto della zona economica speciale tra la città cinese di Hunchun e quella russa di Zarubino avrà ricadute positive sullo sviluppo regionale. Vorremmo estendere la zona alla città nordcoreana di Ranson e alla costa sudcoreana di Gangwon”, ha aggiunto il vicegovernatore. (Rum)