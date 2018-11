Referendum Atac: Radicali, domani tavoli in tutta Roma per informare cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A una settimana dalla consultazione che deciderà le sorti del servizio di trasporto pubblico locale di Roma, domani, domenica 4 novembre 2018, avrà luogo il 'referednum day', con una ventina di tavoli in tutti i quartieri di Roma e decine di volontari impegnati". Così in una nota dei Radicali di Roma."L'obiettivo - spiega il segretario Simone Sapienza - è quello di colmare il gap d'informazione con la forza della militanza, e rispondere con l'attivismo all'immobilismo dell'amministrazione.Ci sono troppi romani - continua Sapienza - che ancora non sanno di avere la possibilità, anzi il diritto, attraverso il proprio voto il prossimo 11 novembre, di innescare un indispensabile processo di rinnovamento del servizio di trasporto pubblico a Roma, giunto nelle mani di Atac a livelli drammatici e ormai irrecuperabili. Per questo, oltre ai militanti romani, anche altri radicali arrivati da ogni parte d'Italia per il XVII congresso di Radicali Italiani che si è concluso oggi, parteciperanno attivamente ai tavoli e porteranno il loro contributo per mobilitare la cittadinanza". (Com)