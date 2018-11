Business news: India-Italia, “un nuovo impulso” alla cooperazione bilaterale nel segno della tecnologia

- La breve visita odierna del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Nuova Delhi, puntava a dare “un nuovo impulso” alla cooperazione tra Italia e India, come lui stesso ha affermato, intervenendo al Technology Summit, organizzato insieme dai due paesi. L’evento ha messo in luce la ricchezza di opportunità offerta dal paese asiatico, in rapida crescita, alle imprese italiane pronte a investire e a innovare. Nell’incontro col primo ministro indiano, Narendra Modi, che ha preceduto gli interventi di entrambi al Tech Summit, sono stati passati in rassegna i vari aspetti della relazione bilaterale, sul finire delle celebrazioni per il 70mo anniversario dell’avvio dei rapporti diplomatici, ed è stato preso un impegno a rafforzarla. (Inn)