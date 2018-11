Business news: Shanghai, centro di promozione della nuova Via della seta

- Il governo di Shanghai diventerà centro di finanziamento e investimento della Nuova via della seta attraverso la promozione delle riforme e dell'innovazione della zona di libero scambio e l'istituzione di un centro di servizi finanziari globale focalizzato sui prodotti finanziari denominati in renmnibi. Fino alla fine del 2017 il sistema interbancario di Shanghai ha attratto 508 partecipanti indiretti da 41 paesi e regioni mentre hanno raggiunto un valore di 288,6 miliardi di yuan le transazioni tra la Cina e le regioni lungo la Nuova via della seta. (Cip)