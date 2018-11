Gli appuntamenti per domani

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:COMUNE- Il Vicesindaco con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo interviene alle celebrazioni per il Giorno dell’Unità Nazionale - Giornata delle Forze Armate.Altare della Patria, piazza Venezia (ore 8.30)VARIE- Il ministro dell’Interno Matteo Salvini visita Terracina per testimoniare la vicinanza alle popolazioni colpite duramente l’ondata di maltempo. Salvini sarà alle ore 10 alla Cattedrale di piazza Municipio dove assisterà alla Messa. Subito dopo si recherà in visita nei luoghi della città colpiti dalla tragedia (centro storico alto e centro storico basso, viale della Vittoria e piazzale AldoMoro).Terracina (ore 10)- In occasione del 4 novembre, anniversario della vittoria della Grande Guerra, il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, partecipa all'iniziativa "Non passa lo straniero" organizzata da Fd'i. La leader di FdI prenderà parte alla mobilitazione di Roma che tratterrà il tema delle "autostrade e infrastrutture sovrane".Via Alberto Bergamini 50 (ore 11.45) (Rer)