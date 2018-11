Business news: Bangkok scommette sull’aumento dei redditi nei paesi vicini per aumentare le esportazioni

- La Thailandia sta lavorando all’aumento degli scambi commerciali con i paesi vicini, contando sul fatto che i livelli di reddito nella regione aumentino nei prossimi anni, attutendo gli effetti del conflitto commerciale tra Stati Uniti e Cina. Bangkok ha istituito con Myanmar un Comitato congiunto per il commercio frontaliero (Joint Border Trade Committee, Jbtc), che ha lo scopo di ridurre gli oneri burocratici ed agevolare la logistica per i flussi di merci attraverso il confine tra i due paesi. Il direttore generale del dipartimento di Commercio estero del ministero del Commercio Thailandese, Adul Chotinisakorn, ha dichiarato che il nuovo organismo ha già comportato una riduzione delle pratiche e delle procedure doganali tra i due paesi: secondo il funzionario, i questionari per l’ingresso delle merci thailandesi nel territorio birmano “possono essere completati in mezz’ora”, mentre sino a poco tempo fa lo stesso processo poteva richiedere diversi giorni. (Fim)