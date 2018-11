Business news: Giappone, Banca centrale mantiene invariati i tassi e rivede al ribasso le previsioni sull’inflazione

- La Banca del Giappone (Boj) ha mantenuto invariata la propria politica monetaria ultra-espansiva in occasione dell’ultimo incontro del consiglio direttivo. La Banca centrale ha anche rivisto le proprie previsioni in merito all’andamento dell’inflazione: l’obiettivo di un tasso di inflazione del 2 per cento, ha ammesso la Boj, quasi certamente non verrà conseguito nei prossimi anni. Il consiglio di nove membri ha votato 7-2 per il mantenimento del tasso di riferimento a breve termine a meno 0,1 per cento, e del tasso a dieci anni attorno allo zero per cento, in linea con le aspettative dei mercati. La Banca continuerà pertanto ad acquistare titoli di Stato giapponesi al ritmo di 80mila miliardi di yen annui (710 miliardi di dollari); la Boj ha sottolineato che consentirà una fluttuazione dei tassi sulla base dell’andamento dei prezzi e dell’attività economica, un approccio introdotto lo scorso luglio per mantenere attivo il mercato interbancario e ridurre gli effetti avversi della prolungata politica di easing quantitativo. (Git)