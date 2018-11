Business news: Expo Shanghai, Pechino annuncia esenzioni fiscali sulle importazioni di alcuni prodotti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha annunciato di esentare le tariffe di importazione per determinate quantità di merci straniere nel corso dell'Expo che si terrà a Shanghai dal 5 al 10 novembre prossimi. Lo ha riferito il ministero delle Finanze cinese in una dichiarazione sul proprio sito web dove ha pubblicato un elenco degli espositori stranieri i cui prodotti saranno soggetti ad agevolazioni fiscali del 30 per cento. Le aziende che non sono nella lista potranno comunque beneficiare di altre agevolazioni. Fra i prodotti esclusi dalle agevolazioni fiscali rientrano le importazioni vietate, animali in via di estinzione, piante e i loro sottoprodotti, automobili e altri venti citati dal ministero. (Cip)