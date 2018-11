Ucraina: presidente Poroshenko, speriamo in sostegno Turchia per ricostruzione infrastrutture Donbass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia potrebbe dare sostegno all’Ucraina per ricostruire le infrastrutture nella regione del Donbass. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Petro Poroshenko, in seguito all’incontro con la controparte di Ankara Recep Tayyip Erdogan. I due capi di Stato si sono incontrati a Istanbul, dove Poroshenko si trova in visita. “Abbiamo adottato un nuovo progetto con l’Agenzia per la cooperazione e il coordinamento della Turchia, in cui è inclusa la ricostruzione di infrastrutture nel Donbass. Speriamo che le autorità turche possano fornirci assistenza a questo scopo”, ha affermato Poroshenko, ripreso dall’agenzia “Interfax Ucraina”.(Res)