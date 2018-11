Maltempo: Gardini (FI), bene stato di emergenza per Veneto ma serve prevenzione

- "Sono vicina al Veneto e a tutto il Nord Est così duramente colpito dal mal tempo". Così in una nota l’on.Elisabetta Gardini, capogruppo di Forza Italia al Parlamento Europeo. "Quattordici milioni di alberi distrutti tra cui quelli della Val Saisera vicino a Tarvisio. Sono abeti rossi dai quali si ricava il prezioso legno per realizzare gli Stradivari. Ci vorranno anni per tornare alla normalità perché è stato compromesso l’equilibrio ecologico ed ambientale di vaste zone", ha sottolineato l'europarlamentare azzurro. "A pagare non solo gli alberi ma anche la fauna locale mentre la mancanza di copertura vegetale ha reso più probabili frane e smottamenti. Al danno ambientale si aggiunge poi quello economico, con importanti ripercussioni sull'intera filiera del legno, oltre che sul paesaggio e quindi sul turismo. Vi è poi un aspetto umano che riguarda l’incuria e l’abbandono di tanti territori. Oltre a misure di emergenza straordinarie bisogna invocare un ritorno al controllo del territorio e a una migliore gestione preventiva. I sindaci hanno una responsabilità enorme senza avere gli adeguati strumenti amministrativi per la resilienza locale e l'autotutela", ha affermato Gardini. "E’ doveroso comunque in questa terribile emergenza ringraziare le migliaia di volontari di protezione civile, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine che si sono prodigate senza sosta per assistere le popolazioni colpite da questo disastro", ha concluso. (Ren)