Egitto: patriarca copto ortodosso, paese eliminerà il terrorismo con la sua unità

- L'Egitto “cancellerà il terrorismo con la sua coesione e unità”. È quanto dichiarato dal patriarca della Chiesa copta ortodossa Teodoro II nel suo messaggio di condoglianze per le vittime dell’attacco rivendicato dallo Stato islamico contro un gruppo di pellegrini nel governatorato di Minya (a circa 250 chilometri a sud del Cairo) avvenuto ieri e costato la vita a sette persone e diversi feriti. "Tali attacchi non solo ci affliggono come cristiani ma colpiscono anche l'intera società egiziana e sappiamo che la cosa più preziosa che abbiamo è la nostra unità e coesione", ha dichiarato l’alto prelato. "Questo attacco aumenterà la nostra forza e perseveranza, preghiamo per una pronta guarigione dei feriti e la sicurezza dell'Egitto", ha affermato Teodoro II secondo quanto riferisce una nota della Chiesa copta ortodossa egiziana. (segue) (Cae)