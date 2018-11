Villa San Pietro: Omceo Roma, solidarietà a pazienti e personale medico e sanitario

- "Solidarietà ai pazienti ed al personale medico e sanitario che la scorsa notte hanno vissuto momenti drammatici a causa di un corto circuito all'ospedale San Pietro di Roma. In queste ore sono in via di completamento gli ultimi trasferimenti dei degenti, circa 20 dei 400 complessivi, negli ospedali della capitale. Il sistema sanitario regionale ha dimostrato di saper far prontamente fronte ad un'emergenza grave garantendo il trasporto in sicurezza dei pazienti grazie alla professionalità del personale". È quanto si legge in una nota dell'Omceo di Roma e provincia.(Rer)