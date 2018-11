Venezuela: ministro Esteri, presidente Colombia un "viveur del sistema multilaterale"

- Il governo venezuelano accusa la Colombia di essersi specializzata nella richiesta di fondi internazionali a proprio beneficio e per cause non legate al loro reale utilizzo. Il presidente della Colombia Ivan Duque "è diventato un viveur del sistema multilaterale", ha detto il ministro degli Esteri venezuelano Jorge Arreaza in un messaggio pubblicato sul proprio profilo di Twitter. Anche nel recente viaggio compiuto in Europa, Duque ha sollecitato alla comunità internazionale uno sforzo per assistere i migranti venezuelani in fuga dalla crisi. "La Colombia ha il record nel ricevere risorse e dare 'loro un altro uso'. Per fermare la violenza, le droghe, negoziare la pace e ora la migrazione. Ci sono più droghe, più violenza e non si rispettano gli accordi di pace" ha scritto Arreaza rimandando alle polemiche sul difficile percorso di pacificazione interna dopo gli accordi stretti con le Farc (Forze armate rivoluzionarie della Colombia) a fine 2016. Altro capitolo sul quale Bogotà ha chiesto e ottenuto assistenza internazionale. (segue) (Brb)