Venezuela: ministro Esteri, presidente Colombia un "viveur del sistema multilaterale" (2)

- Una nuova richiesta di aiuti era stata avanzata dal ministro degli Esteri Carlos Holmes Trujillo a margine della presentazione di un rapporto della Banca mondiale (Bm) proprio sul fenomeno migratorio. Occorre "fare in modo che la comunità internazionali disponga alcune risorse con carattere di donazione per poter finanziare interventi umanitari urgenti in diversi punti critici e definire rapidamente la struttura finanziaria regionale in modo che ognuno dei paesi interessati dalla crisi migratoria possa accedere ai fondi", ha spiegato. Il rapporto della Bm, tra le altre cose, ha segnalato che la risposta umanitaria fornita dalla Colombia al Venezuela comporta una spesa compresa tra lo 0,23 per cento e lo 0,41 per cento del prodotto interno lordo nazionale. (Brb)