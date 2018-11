Maltempo: De Priamo (Fd'I), presentata interrogazione su stato alberature

- “Da mesi segnaliamo e denunciamo all’amministrazione 5 Stelle la situazione delle alberature, una gestione portata ormai al collasso e che, in queste ultime settimane di maltempo, è peggiorata drammaticamente. Danni in tutti i quartieri, con centinaia di arbusti crollati in città che vanno a confermare l’assenza di manutenzione. Più volte abbiamo sollecitato la Giunta Raggi a sbloccare le gare per i lavori ma, come riportato oggi dalla stampa, le procedure sono ferme con il rischio di bruciare 7 milioni di euro che ad oggi risultano non spesi. Come Fratelli d’Italia abbiamo presentato un’interrogazione in Campidoglio, la sindaca e l’assessore all’Ambiente si diano da fare, è a rischio non solo il verde pubblico ma anche l’incolumità dei cittadini”. Lo dichiara in una nota Andrea De Priamo capogruppo di Fd'I in Campidoglio. (Com)