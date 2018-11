Turchia: Cavusoglu, paesi D-8 devono avviare “stanza compensazione” per commercio nelle rispettive valute

- Il governo di Ankara a chiede la formazione di una “stanza di compensazione” all’interno del gruppo D-8 (organizzazione per la cooperazione allo sviluppo che riunisce Bangladesh, Egitto, Nigeria, Indonesia, Iran, Malesia, Pakistan e Turchia), per avviare il commercio nelle rispettive valute locali. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, parlando oggi al 18mo incontro del Consiglio dei ministri degli Esteri del D-8 nella provincia meridionale turca di Antalya. "Stiamo vivendo un periodo di guerre commerciali: la migliore risposta sarebbe utilizzare le nostre valute locali nel commercio. La Turchia si sta preparando a fare scambi di valute locali con paesi come Cina, Russia, Iran e Ucraina. È possibile realizzare questo meccanismo all’interno del D-8, quindi proponiamo di formare una stanza di compensazione nel quadro dell’organizzazione”, ha dichiarato Cavusoglu. Il ministro turco ha dichiarato che i paesi membri dell’organizzazione devono lavorare di più per rinnovare e rilanciare le proprie economie: "Possiamo aumentare la nostra forza e il nostro potenziale accogliendo nuovi membri". Il D-8 è stato lanciato il 15 giugno 1997 dopo che il primo ministro turco Necmettin Erbakan propose la creazione di un gruppo di paesi emergenti del mondo musulmano. L’organizzazione è formata da Bangladesh, Egitto, Iran, Malesia, Nigeria, Pakistan e Turchia e ha sede ad Istanbul. (segue) (Tua)