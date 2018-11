Reddito di cittadinanza: Fratoianni (LeU), ennesimo imbroglio confuso e raffazzonato

- "Non bastava essere passati dagli annunci di reddito di cittadinanza del programma elettorale, a una cosa ben diversa, piena di condizioni e di spese da fare e da non fare con quei soldi. Nel testo della manovra M5S-Lega si scopre che i fondi per questa specie di reddito sono strettamente legati all'andamento del Pil. Se cresce bene, altrimenti la lotta alla povertà può aspettare (un controsenso)". Lo ha affermato il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, di Liberi e Uguali. "L'ennesimo imbroglio confuso e raffazzonato - ha concluso Fratoianni - sulla pelle di chi li ha votati. Ma non si vergognano per niente?". (Ren)