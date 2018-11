Argentina: infrastrutture, governo prepara giro promozionale in Cina

- Il governo argentino sta preparando un giro promozionale in Cina per illustrare agli operatori locali e internazionali il Contesto macroeconomico e le prospettive di sviluppo maturate a Buenos Aires. Lo riporta il quotidiano "Ambito" segnalando che l'iniziativa si inserisce in un momento di relativa calma nei mercati, dopo settimane di scorribande sulla divisa nazionale. La Casa Rosada ha preparato un 'road show' a Pechino che avvierà le attività ufficiali il 7 novembre. La comitiva sarò composta dal presidente della banca di investimenti e commercio estero (Bice), Francisco Cabrera, dal nuovo governatore della banca centrale Guido Sandleris, dal sottosegretario alle Finanze Santiago Bausili, dal sottosegretario alla Strategia commerciale del ministero degli Esteri, Javier Arana, e dal sottosegretario alle Finanze della provincia di Buenos Aires, Marcelo Blanco. (segue) (Abu)