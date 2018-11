Argentina: infrastrutture, governo prepara giro promozionale in Cina (2)

- L'agenda di lavoro prevede incontri con imprese cinesi e circa dieci riunioni con diverse entità pubbliche e private locali tra cui vengono segnalate la Banca popolare cinese, il China International Capotal Corporation, e la Sinosure, agenzia che fornisce servizi assicurativi alle esportazioni. La presidenza, riferisce ancora "Ambito", conta inoltre di poter chiudere incontri con Exim Bank (l'ente esecutore della politica governativa industria, commercio internazionale, diplomazia ed economia), la banca per lo sviluppo cinese, e la Bank of China. Senza contare che l'occasione potrebbe essere propizia per rafforzare i legami bilaterali nell'ottica della visita che il presidente Xi Jinping compirà a fine mese a Buenos Aires per il vertice dei paesi del G20. Gli investimenti cinesi in Argentina, riporta la testata, sono aumentati significativamente nel corso degli ultimi anni, passando dai 21 milioni di dollari del 2005 al miliardo e 246 milioni del 2016. I principali settori nei quali si concentrano i capitali del gigante asiatico sono quelli delle infrastrutture e dell'energia, con particolare focus su progetti legati alla creazione di fonti rinnovabili. (Abu)