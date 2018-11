Infrastrutture: Albania, costo lavori collegamento Tirana-Durazzo aumenterà di quasi 20 miliardi di lek

- Il costo del programma per i lavori relativi all’allargamento del collegamento stradale fra Tirana e Durazzo in Albania sarà di 20 miliardi di lek (159 milioni di euro) più alto rispetto a quanto calcolato in precedenza. Lo riferisce il portale dell’emittente albanese “Top Channel”, secondo cui il costo totale delle opere infrastrutturali per migliorare il collegamento fra le due città, lungo la tratta più trafficata del paese, dovrebbe superare i 49 miliardi di lek (391 milioni di euro). (Alt)