Giustizia: Businarolo (M5S), andiamo avanti anche su prescrizione

- "Il MoVimento 5 Stelle e questo governo sono convinti che non si possa continuare con l'adagio della vecchia politica in tema di giustizia: è necessario dare un nome e un volto ai colpevoli di reati odiosi e assicurare una pena in tempi ragionevoli. L'emendamento allo Spazza corrotti per bloccare la prescrizione dopo il primo grado di giudizio va quindi in questa direzione: è fondamentale per fare in modo che chi sbaglia vada davvero in galera e che gli sforzi per arrivare a una sentenza non vengano cancellati dalla prescrizione". Così in una nota Francesca Businarolo, deputata del MoVimento 5 Stelle e relatrice del ddl anticorruzione. "Non possiamo rimanere fermi a un sistema ormai vecchio e spesso inefficiente. Dobbiamo scegliere l'innovazione anche nella giustizia per uscire dall'immobilismo", ha aggiunto Businarolo. "Matteo Salvini si è espresso sulla necessità di intervenire sulla prescrizione per evitare di lasciare impuniti alcuni dei responsabili di disastri e stragi che hanno segnato il nostro Paese. La misura è presente nel contratto di governo e permetterà all'Italia di allinearsi agli standard di altri Paesi dove la prescrizione non esiste affatto", ha concluso la deputata. (Ren)