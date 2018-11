Russia-Cuba: Medvedev incontra presidente Diaz-Canel, ribaditi rapporti di alleanza strategica (2)

- La qualità dei rapporti bilaterali e il desiderio di propiziare ulteriori assi di cooperazione sono stati anche al centro dell'incontro tenuto venerdì al Cremlino, Diaz-Canel e Putin. I due hanno firmato diversi documenti e dichiarazioni congiunte. In un testo, la Russia ribadisce il sostegno a Cuba nella sua lotta per rimuovere l'embargo statunitense che grava da oltre mezzo secolo sul paese. Le parti considerano le sanzioni comminate in maniera unilaterale come un fattore destabilizzante per lo scenario internazionale, e hanno reso nota l'intenzione di approfondire inoltre la cooperazione nella lotta contro la minaccia terroristica, anche per quanto concerne l’ambito cyber. La Russia ha poi pubblicizzato l'impegno ad offrire assistenza a Cuba per ammodernare le infrastrutture di trasporto ferroviario. Uno sforzo, ha detto il capo dello Stato russo, che consentirà di triplicare il traffico di passeggeri e di raddoppiare il transito delle merci. (segue) (Rum)