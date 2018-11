Movida: comitato stazione Tiburtina, proroga ordinanza anti-alcol mette toppa ma non risolve problema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La proroga dell'ordinanza comunale anti-alcol non possiamo che considerarla una resa del tavolo dell'ordine pubblico e la sicurezza nonché della politica romana e nazionale". Così in una nota del Comitato Cittadini Stazione Tiburtina."Proprio venerdì abbiamo partecipato ad un incontro ufficiale con i dirigenti della Questura del Commissariato Porta Pia insieme al Comitato Anti-Movida Piazza Bologna e al Comitato Anti-movida Viale Ippocrate - spiegano dal comitato - L'ordinanza dovrebbe essere uno strumento per regolamentare situazioni momentanee e al contrario viene utilizzata per mettere una toppa ad un fenomeno ormai strutturale. Apprendiamo che la Sindaca ha prorogato l'ordinanza appena scaduta, che non ha ottenuto alcun risultato perché mal scritta e non rispondente alle indicazioni che arrivano dai territori e dai commissariati. Ciò che balza all'occhio sono le sanzioni irrisorie di poche centinaia di euro che non disincentiveranno alcun negoziante a vendere alcol negli orari proibiti. La riflessione che abbiamo proposto alla segreteria del Ministro Salvini e alla segreteria del delegato della Sindaca alla Sicurezza Cardilli - continua la nota - è che continuare ad evitare di risolvere il problema con leggi primarie o regolamenti comunali ricorrendo altresì a queste ordinanze che rispondono solo a logiche mediatiche in risposta ai recenti fatti di cronaca, e che non toccano minimamente il problema movida, farà si che i nostri poliziotti e i nostri carabinieri saranno sempre più presi dallo star dietro a chi beve un mojito o uno spritz per strada, anziché perseguire i criminali". (Com)