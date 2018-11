Banche: M5S, i risparmiatori truffati saranno tutti risarciti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non comprendiamo come si possa polemizzare con un Governo che nella Legge di Bilancio ha inserito un fondo da 1,5 miliardi per i risparmiatori truffati, contro i miseri 100 milioni dei Governi precedenti. Chi tenta di metterci contro i risparmiatori, mistificando la realtà dei fatti per meri interessi politici, è bene che se ne faccia una ragione: noi faremo di tutto e di più per risarcire ogni singolo risparmiatore truffato e fino all'ultimo centesimo". Lo hanno dichiarato i deputati della Commissione Bilancio della Camera del Movimento 5 Stelle. (segue) (Ren)