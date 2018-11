Banche: M5S, i risparmiatori truffati saranno tutti risarciti (2)

- "Il fondo da un miliardo e mezzo, è bene ribadirlo, nei prossimi anni crescerà ulteriormente e andrà a rimborsare tutti i risparmiatori truffati. Questo è il preciso impegno che ci siamo presi e che porteremo a termine. Chi parla di rimborso solo del 30% sta portando avanti la solita mistificazione a cui ormai siamo abituati: il limite del rimborso è di 100 mila euro, proprio perché ha come scopo quello di tutelare i piccoli risparmiatori. Che vengano esclusi dal rimborso i dividendi percepiti ci pare cosa sacrosanta e di buon senso: bisogna tutelare il capitale investito, i risparmi di chi è stato truffato, non certo i dividendi ottenuti grazie all'acquisto delle azioni. In aggiunta, a sostegno dei risparmiatori, è stata potenziata l'attività di Consob e dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (Acf), l'organo che dovrà decidere chi è stato effettivamente truffato e chi no. I Collegi arbitrali sono aumentati fino a 10 e sono stati previsti dei Collegi specializzati per i risparmiatori in difficoltà economiche. Senza dimenticare che sono state semplificate le procedure per ricorrere all'Arbitro e ed è stata inserita una norma che consente a Consob di ottenere dal Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi i documenti che i risparmiatori non riescono a produrre. La tutela dei risparmiatori è e resterà elemento centrale della nostra azione politica. Nessun cittadino sarà più lasciato indietro", hanno precisato i parlamentari grillini. (Ren)