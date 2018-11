Egitto: caccia Mig-29 cade durante esercitazione, incidente causato da malfunzionamento tecnico

- Un malfunzionamento tecnico dei sistemi di controllo sarebbe la causa dell’incidente accorso oggi ad un caccia MiG-29M egiziano, caduto oggi nel corso di un volo di esercitazione. Lo ha reso noto il portavoce dell’esercito egiziano, Tamer el Rifae, in una nota sul suo profilo "Facebook". Nella nota il portavoce militare ha sottolineato che il pilota è sopravvissuto all'incidente eiettandosi dall'abitacolo. La compagnia russa United Aircraft Corporation invierà propri tecnici in Egitto per fornire assistenza nelle indagini sull’incidente. (Cae)