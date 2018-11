Ama: Pedica (Pd), Raggi sblocchi approvazione bilancio e scongiuri sciopero

- "Raggi eviti il caos rifiuti a Roma. La sindaca sblocchi subito l'approvazione del Bilancio dell'Ama e faccia di tutto per scongiurare lo sciopero del 5 novembre". Lo afferma in una nota Stefano Pedica del Pd."La Capitale è in piena emergenza rifiuti - prosegue Pedica - e il blocco della raccolta rischia di darle il colpo di grazia. Il 10 ottobre Raggi aveva detto che l'approvazione del Bilancio dell'Ama era vicina. Siamo arrivati a novembre ma ancora nulla. L'Ama adesso annuncia che l'accordo dovrebbe arrivare in tempi strettissimi. Invece di fare solo annunci, si sbrigassero a sbloccare la situazione e a dare una risposta a migliaia di lavoratori che rischiano di restare senza stipendio". (Com)