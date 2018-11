Ama: Celli (Civica), Raggi convochi attori coinvolti e trovi soluzione per bene città

- "Se fossi Sindaca, a poche ore dall'annunciato sciopero, tenterei fino all'ultimo momento utile di mettere tutti gli attori intorno a uno stesso tavolo per trovare una soluzione, scongiurare lo sciopero e salvare Ama dal disastro. Chiamerei l'assessore al Bilancio Lemmetti e i sindacati dei lavoratori per rilanciare l'azienda con l'interesse primario del bene alla città. Questo farei nelle ore più buie per l'azienda, dopo settimane di estenuante braccio di ferro sulle cifre. Perché su tutto vincerebbe la consapevolezza che a perdere sarebbe comunque la città, la pulizia e il decoro da garantire ai romani. E questo, da consigliera di opposizione mi sento di chiedere ora alla Sindaca di Roma". Così in una nota la consigliera capitolina della Lista Civica "Roma Torna Roma", Svetlana Celli. (Com)