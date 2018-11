Movida: continuano attività Polizia Locale dopo proroga ordinanza anti-alcol

- I controlli avviati a partire dallo scorso mese di giugno dalla Polizia Locale di Roma Capitale, sul rispetto del provvedimento che limita la vendita e il consumo di bevande alcoliche nelle ore serali, proseguiranno secondo le modalità stabilite dall'ordinanza di proroga, firmato questa mattina dalla Sindaca Virginia Raggi. Il nuovo provvedimento introduce limiti orari, alla vendita e al consumo di bevande alcoliche e superalcoliche, diversificati per determinate zone del territorio capitolino, disponendo un limite orario più restrittivo in alcune aree, stabilite quali più vulnerabili, dove saranno anticipati alle 21 i divieti per il consumo all'aperto (in contenitori di vetro e non) e la vendita da asporto (compresi i distributori automatici). In virtù delle novità introdotte dall'ordinanza, la Polizia Locale proseguirà nelle specifiche attività finalizzate al contrasto dei fenomeni legati alla "movida", eseguendo particolari controlli nelle aree considerate più esposte. (Rer)