Giustizia: Gagliardi (FI), stop a prescrizione è da sistema sovietico

- "Lo stop alla prescrizione proposto dai grillini è una follia che puzza in modo inquietante del peggior sistema sovietico, mettendo a dura prova gli stessi principi fondanti del nostro sistema giudiziario e Carta Costituzionale". Lo ha dichiarato in una nota Manuela Gagliardi, deputata di Forza Italia. "Come tutte le proposte ideologiche e scollate dalle realtà, provocherebbe un sisma devastante nel nostro sistema del quale evidentemente sono del tutto inconsapevoli. Travolgendo il principio costituzionale e di buon senso della ragionevole durata di un giusto processo, il giudice dilaterebbe i tempi lasciando la persona offesa in balia del sistema giudiziario e garantendo soltanto inefficienze e ingiustizia. Colpevoli che non andranno mai in carcere, innocenti ingiustamente alla gogna per decenni, processi eterni. È questa l'Italia proposta dai grillini?", ha concluso.(Ren)