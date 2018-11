Reddito di cittadinanza: Porchietto (FI), è una cambiale elettorale di Di Maio

- "Di Maio ha fatto del reddito di cittadinanza il suo cavallo di battaglia ma almeno a giudicare da quanto accaduto in queste 24 ore, ha scelto il cavallo sbagliato. Le perplessità della Lega espresse da Giorgetti prima e da Siri dopo sono un po’ quelle di tutti. Tranne i soldi da investire, sulle modalità di attuazione e sulla susseguente platea di beneficiari si conosce poco o niente. C’è tutto da fare e l’unica strada è bloccarlo o non farlo partire prima che si sia trovato un sistema che garantisca un minimo di equità e trasparenza nella erogazione. Per Di Maio è una cambiale elettorale che vuole onorare al più presto pena la sfiducia dai suoi elettori ma per il Paese è una misura che non porterà lavoro e per ogni euro investito ci sarà un euro sottratto ai lavoratori , ai pensionati e ai piccoli imprenditori". Così in una nota l’on. Claudia Porchietto (Fi) (Ren)