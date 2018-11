Usa: Dea, cartelli messicani sono ancora la principale minaccia criminale

- I cartelli messicani rappresentano tutt'ora "la principale minaccia del traffico criminale di stupefacenti" per gli Stati Uniti. È quanto si legge in un rapporto elaborato dalla agenzia federale antidroga (Drug Enforcement Administration, Dea), citato dal quotidiano messicano "El Universal". "Nessun altro gruppo è in condizione di sfidarli sul controllo del territorio", assicura la Dea nel documento dal titolo "Valutazione sulle minacce del narcotraffico". I sei cartelli principali - Sinaloa, Jalisco nueva generacion, Juarez, Golfo, los Zetas, Los Beltra Leyva - hanno il controllo dei principali corridoi di traffico nella frontiera sud degli Usa. La loro continua crescita in termini di "influenza criminale", grazie anche alle alleanze strette con altri cartelli, bande criminali o gang locali, ha fatto sì che la "significativa" quantità di esportazioni di ogni tipo di stupefacente sia rimasta intatta o sia andata aumentando. (segue) (Mec)