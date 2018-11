Giustizia: Silvestri (M5S) chi non vuole stop a prescrizione rappresenta vecchia politica

- "E' arrivato il momento in cui creare lo spartiacque tra chi vuole cambiare l'Italia nell'interesse dei cittadini e chi vuole che tutto rimanga come è stato fino allo scorso 4 marzo. Nel nostro Paese siamo alla resa dei conti: o si realizza una svolta su tutti i fronti, oppure affonderemo nell'immobilismo più assoluto desiderato dalle vecchie forze politiche. Uno degli snodi cruciali è la giustizia. I cittadini devono tornare a crederci, devono percepire un miglioramento del modo in cui lo Stato tratta i loro affari giudiziari. Le persone non possono continuare a dannarsi per anni dietro un procedimento, reclamare giustizia, rimetterci tempo e denaro, per poi scoprire che, grazie ad un paio di magheggi, i colpevoli l'hanno fatta franca". Così in una nota il vice presidente del gruppo MoVimento 5 Stelle alla Camera, Francesco Silvestri. "Non esiste più che, giocando sul decorrere della prescrizione, chi deve pagare un conto spesso salato, sfugga al suo appuntamento con la pena. La prescrizione va riformata. Chi non è d'accordo vuole lasciare l'Italia nelle acque torbide in cui pesca la vecchia politica. Chi ha affermato che avrebbe riformato la prescrizione per garantire la certezza della pena, chi ripete come un mantra che i colpevoli vanno in galera, oggi non può cedere alle ormai flebili sirene berlusconiane", ha concluso Silvestri. (Ren)