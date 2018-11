Medio Oriente: presidente egiziano Al Sisi incontra leader Anp Abbas, focus su riconciliazione tra Hamas e Fatah

- Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha incontrato oggi nella località di Sharm el Sheikh (Mar Rosso) il leader dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas. Lo riferisce un comunicato stampa diffuso dal portavoce presidenziale Bassam Rady sul suo profilo Facebook. Durante il colloquio, Al Sisi ha affermato i continui sforzi dell'Egitto per sostenere la causa palestinese in accordo con le disposizioni delle Nazioni Unite. Nel corso dell’incontro Al Sisi e Abbas hanno discusso anche i recenti sviluppi in merito alla situazione palestinese, in particolare gli aspetti relativi alla riconciliazione tra Hamas e Fatah. Al Sisi ha sottolineato la volontà dell'Egitto di sostenere gli sforzi dei leader palestinesi nel difendere i diritti del proprio popolo e risolvere il conflitto israelo-palestinese secondo “soluzioni giuste e complete in stretto coordinamento con l’Anp”, con l’obiettivo di creare opportunità di azione positiva per un ritorno alla stabilità. Da parte sua Abbas, ha dichiarato che l'Autorità palestinese è determinata a proseguire nei passi per porre fine alle divisioni interne. I due presidenti hanno concordato durante l'incontro di proseguire le consultazioni e la cooperazione bilaterale, soprattutto per quanto riguarda le prossime fasi di unificazione delle fazioni palestinesi secondo l'accordo di riconciliazione concluso nell'ottobre 2017.(Cae)