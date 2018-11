Maltempo: Marin (FI), Veneto pretende da governo risposte concrete e immediate

- "Le conseguenze dell'eccezionale maltempo che si è abbattuto sul Veneto sono sotto gli occhi di tutti. Oggi non è il momento delle sterili polemiche, ma dei fatti. Concreti. Per questo chiedo al governo di rispondere immediatamente a tutte le richieste che la regione Veneto ha già fatto". Lo ha affermato, in una nota, Marco Marin, deputato di Forza Italia. "Serve un immediato provvedimento governativo per sospendere tasse, tributi, imposte, contributi e adempimenti fiscali. Di più: servono infrastrutture. Servono risorse economiche che il governo deve sentire il dovere di stanziare nei confronti del Veneto martoriato da questi giorni di maltempo. Nulla deve essere lasciato intentato. Meglio: tutto deve essere fatto velocemente e bene. Noi Veneti non siamo abituati a lamentarci, siamo abituati a rimboccarci le maniche e a fare. Anche da soli se serve. Ma non sarebbe giusto. Il Veneto ha il diritto di pretendere rispetto. Mi aspetto dal governo la solidarietà e la sussidiarietà concreta che in casi eccezionali come questi deve esserci senza se e senza ma. I Veneti devono poter contare non solo su loro stessi perché già sono pronti a farlo, ma devono sapere che lo Stato per loro c'è. E con tutto, ma proprio tutto quello che serve. Forza Veneto", ha concluso.(Ren)