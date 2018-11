Reddito di cittadinanza: Cattaneo (FI), è una vera e propria truffa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il reddito di cittadinanza è una vera e propria truffa che dobbiamo smascherare. Se le risorse investite, invece che essere buttate via, venissero impiegate per incentivi e sgravi fiscali allora sì che saremmo d'accordo. La realtà è un'altra: il reddito di cittadinanza è stato, in campagna elettorale, uno straordinario voto di scambio del M5S, che verrà strumentalizzato ancora in vista delle Europee. Ma le risorse mancano e se nel 2019 ci sarà copertura parziale, nel 2020 sarà ancora più complesso finanziarlo. I principali delusi saranno proprio coloro che devono beneficiarne". Lo ha detto Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e responsabile formazione del partito, al Tgcom24.(Ren)