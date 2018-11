Sicurezza: De Corato, boom di spaccio, serve educazione contro cultura dello sballo

- Benché spaccio e consumo di droga siano, per Milano e la sua provincia, tutt'altro che una novità, il fenomeno negli ultimi mesi sta letteralmente esplodendo. A dichiararlo in una nota è Riccardo De Corato, assessore a Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale di Regione Lombardia, in merito alla notizia di oggi delle tre persone arrestate dalla polizia per spaccio in zona Porta Venezia. "Da settembre ad oggi, quindi in soli due mesi - precisa De Corato - tra la provincia e la città sono stati sequestrati in 5 diverse operazioni più di 20 chili tra cocaina, eroina ed hashish". "La droga non ha ormai limiti di età, luogo e nazionalità: la si vende a ogni ora del giorno e della notte, nel centro di Milano come nella più remota delle periferie - conclude De Corato - Serve una duplice azione, sul fronte della sicurezza e della reazione delle forze dell'ordine che su quello culturale. La cultura dello sballo va combattuta partendo dalla scuola e dai giovani; altrimenti Milano sarà sempre di più la capitale italiana dello spaccio. Un primato di cui faremmo molto volentieri a meno". (com)