Medio Oriente: quotidiano “al Akhbar” pubblica bozza accordo tra Israele e Hamas mediata dall’intelligence egiziana

- La bozza di un accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Hamas, mediata dall'intelligence egiziana, è stata pubblicata oggi dal quotidiano libanese “al Akhbar”, noto per essere particolarmente vicino al movimento islamista al potere nella Striscia di Gaza. L'accordo prevede una serie di fasi da mettere in atto nel corso del prossimo anno, tra cui la fine delle settimanali manifestazioni al confine tra la Striscia di Gaza e Israele note come “Marcia del ritorno”, per consentire all’Egitto di lavorare per chiedere ad Israele una riduzione del 70 per cento dell’embargo contro Gaza. In cambio della fine delle manifestazioni, la cui cessazione totale dovrà avvenire entro la fine del 2018, i valichi con Gaza saranno regolarmente aperti e 5.000 palestinesi di Gaza sotto i 40 anni riceveranno permessi di lavoro in Israele. La zona di pesca consentita agli abitanti della Striscia di Gaza sarà estesa a 14 miglia nautiche, l'Autorità palestinese pagherà l'80 per cento dei salari per i lavoratori del settore pubblico a Gaza e saranno avviati progetti energetici e infrastrutturali che mireranno a impiegare 30 mila tra docenti e ricercatori attualmente senza lavoro. Secondo il quotidiano “al Akhbar”, solo dopo tre anni di successo dell'accordo, con una stretta supervisione da parte della Russia e delle Nazioni Unite, l'Egitto prenderà provvedimenti per uno scambio di prigionieri. La bozza dell’accordo è stata diffusa in concomitanza con la visita in Egitto del presidente dell’Autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas, il quale ha incontrato a Sharm el Sheikh il capo dello Stato egiziano Abdel Fatah al Sisi.(Res)